Meghan Markle, altra bomba sulla famiglia reale: "Ero disposta a tutto", altra bomba sulla famiglia reale

Arriva la prima anticipazione del libro scritto dai giornalisti vicini a Meghan Markle e Harry d’Inghilterra. Un'altra botta macigno alla monarchia britannica. “Per i Windsor ho rinunciato a tutto”, dice Meghan che con il marito prende però già le distanze dal libro: “Non siamo stati intervistati”. Nel libro si racconta della gelosia di Kate Middleton per la popolarità di Meghan e irritata dai riflettori puntati sulla cognata piuttosto che su di lei .Il marito William che nelle ultime uscite insieme non degna di uno sguardo il fratello Harry.

"Vipere di corte e gelosie". Harry e Meghan, cosa c'è davvero dietro ai litigi con William e Kate: scenari impensabili

“Per questa famiglia ho rinunciato alla mia vita”, è la confidenza fatta dall’ex attrice in lacrime a un’amica. “Ero disposta a fare di tutto, invece eccoci qui. È molto triste”. Un’amarezza condivisa da Harry per essere stato messo da parte a causa del suo carattere schietto e sensibile; per l’ostilità dimostrata a Palazzo nei confronti della moglie che a molti “semplicemente non piaceva e che hanno fatto di tutto per rendere difficile la sua vita”; per essere stato privato delle cariche militari onorarie. Ma il principe e la moglie prendono le distanze dal libro. “Non siamo stati intervistati”, fanno sapere tramite un portavoce.

