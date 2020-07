Kate Middleton e Meghan Markle ai ferri corti, dove nasce l'odio: "A Palazzo...", voci e sfuriate

21 luglio 2020 a

Kate Middleton e Meghan Markle ai ferri corti, non è una novità. Le due infatti non si sono mai sopportate. Dietro a tutto ciò, secondo l'esperto di questioni reali Tom Quinn, ci sarebbe un episodio ben preciso: un incidente avvenuto a Palazzo che ha per protagonista un assistente della duchessa di Cambridge. Nel libro Royal book Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle si parla di una sfuriata della moglie di Harry contro una dipendente di Kate, rea - a dire dell'ex attrice - di non aver portato a termine un lavoro assegnatole anche se non era di sua competenza.

Eppure questo non sarebbe il solo episodio a mettere il dito nella piaga di un'amicizia già allo sbando. In passato infatti è venuto a galla un litigio per delle calze alle nozze di Harry e Meghan. Come dimenticare poi il tentativo di Kate e William di dissuadere il secondogenito di Lady Diana dallo sposare un'attrice americana. Insomma, la situazione sarebbe diventata così insostenibile da preparare il terreno per l'uscita dei duchi di Sussex, lontani dalla Famiglia Reale.

