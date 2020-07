Stasera Italia, Danilo Toninelli insulta Matteo Salvini: "Il più grosso markettaro di sempre, sapete come vive?"

31 luglio 2020 a

Altra schifezza di Danilo Toninelli contro Matteo Salvini, il tutto a Stasera Italia, il programma in onda su Rete 4 e condotto da Veronica Genitli. Il tema era il rinvio a giudizio di Matteo Salvini nell'ambito del processo Open Arms, svolta per la quale il grillino era in brodo di giuggiole. E così, eccolo sputacchiare insulti: "Che Salvini sia il più grosso markettaro della politica, che vive soltanto di consenso creato dalla macchina della propaganda, funge soltanto da risonanza delle parole non dei fatti", ha affermato il re delle gaffe. Nessuna analisi nel merito, solo il consueto travaso di bile di un personaggio improbabile.

