Addio a Giorgiana Corsini, la drammatica morte della nobile nelle acque dell'Argentario

01 agosto 2020 a

Addio alla principessa Giorgiana Corsini, morta a 80 anni a causa di un malore che la ha colpita mentre nuotava in mare all'Argentario. La nobile era animatrice della vita culturale fiorentina e fondatrice della mostra "Artigianato e Palazzo", nello storico palazzo Corsini di Firenze. Nata a Varese il 3 agosto 1939, era sposata con il principe Filippo Corsini, 83 anni, dal quale ha avuto quattro figli. Dopo il malore è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Grosseto, in codice rosso e con l'elisoccorso, ma i tentativi di salvare la vita si sono rivelati vani. Giorgiana Corsini ogni mattina, molto presto, faceva un bagno nella zona della Giannella. La nobildonna si trovava in vacanza nella tenuta agricola di famiglia nella Maremma del sud e lunedì prossimo avrebbe celebrato il suo 81esimo compleanno.

