In Onda, Carlo De Benedetti sull'emergenza-immigrazione: "Umiliante parlare di barboncini", li vuole tutti in Italia?

Accogliere sempre, accoglierli tutti. A snocciolare la sua ricetta, ovvero porti spalancati, ecco Carlo De Benedetti, ospite a In Onda di David Prenzo e Luca Telese su La7. L'editore di Domani, il quotidiano in edicola da settembre e diretto da Stefano Feltri, usa toni decisi: "Mi sento umiliato a sentire parlare di barboncini di fronte ad una tragedia del genere", premette riferendosi agli sbarchi e ai clandestini "dotati" di barboncino che tanto hanno fatto discutere. Dunque CdB alza i metaforico ditino e pontifica: "Le migrazioni attraversano tutto il mondo: non siamo gli unici ad affrontare questa tragedia epocale", conclude De Benedetti.

