Maria Giovanna Maglie, tripudio a Empoli per Matteo Salvini: "Ma non era in caduta libera?"

08 agosto 2020 a

a

a

“Com’è la storia del salvinismo in caduta libera?”. Maria Giovanna Maglie ha rilanciato sui social un video che ritrae la folla entusiasta a Empoli, dove aspetta Matteo Salvini e addirittura gli dedica dei cori da stadio in segno di totale supporto. Già ieri sera, durante la messa in onda di Stasera Italia su Rete 4, la Maglie si era espressa in toni perentori sulla presunta crisi della Lega e del suo segretario, che sono pur sempre il primo partito italiano per tutti i sondaggi, nonostante sia all’opposizione. “Chi è in caduta libera si vedrà il 20 settembre - ha sottolineato la nota opinionista - i sondaggi continuano a dire che la Lega è il primo partito, mentre il Pd non si schioda dalla sua percentuale, nonostante sia da un anno al governo e ci sia stata anche una pandemia. Consiglio grande prudenza ai dem perché l’elettorato italiano è incazzato, vedremo che cosa farà tra 40 giorni”.

"È stato tirato fuori solo il dieci per cento, quindi...". Atti desecretati, la conclusione della Maglie sul virus: Conte stanato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.