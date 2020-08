Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia sugli atti desecretati: "È stato tirato fuori solo il dieci per cento, quindi non si può dire cosa ci sia davvero"

07 agosto 2020 a

A Stasera Italia, programma di Rete Quattro condotto da Veronica Gentili si parla degli atti desecretati sul coronavirus dal Comitato tecnico scientifico. A dire la sua, nella puntata del 7 agosto, anche Maria Giovanna Maglie: "Se Giuseppe Conte fosse stato sicuro di quello che stava facendo - commenta in collegamento in riferimento al lockdown totale deciso dal governo e sconsigliato dal Cts -, avrebbe detto la verità agli italiani. Ossia: ' Il Cts dice una cosa, ma io preferisco agire diversamente".

Per la giornalista non c'era nulla da tenere segreto: "È stato tirato fuori solo il dieci per cento dei materiali, quindi non si può dire cosa ci sia davvero". Anzi, c'è di più: "Conte non ha voluto chiudere Alzano e Nembro, città che il comitato aveva chiesto di chiudere, eppure questo governo fa finta di niente: io non sento nessuna risposta alle polemiche di questi giorni" conclude la Maglie con qualche dubbio su quanto realmente accaduto.

