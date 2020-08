Verbali Cts, Maria Giovanna Maglie contro Giuseppe Conte: "La sua unica strategia? Ammazzare l'Italia"

07 agosto 2020 a

a

a

Tutto come previsto. Giuseppe Conte si era battuto a lungo contro la desecretazione degli atti del Cts sul coronavirus e ora si capisce perché: lockdown su base nazionale e non locale così come suggerito dagli esperti, rifiuto del governo di istituire una zonna rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. Insomma, di scheletri nell'armadio il presunto avvocato del popolo ne aveva parecchi. E contro Conte, ecco piovere il tweet inferocito di Maria Giovanna Maglie, che come sempre non fa sconti: "Spero che la fondazione Einaudi (che ha diffuso i verbali, ndr) oltre a ringraziare Giuseppi per quei quattro fogli che si è degnato di sganciare, dica che non c'è stata nessuna strategia né sanitaria né economica del governo, solo chiuderci in casa e ammazzare l'economia. Ieri e oggi", conclude una furibonda Maria Giovanna Maglie che, di fatto, imputa al premier "l'omicidio" del nostro Paese.

“Chi ci chiama così è infame”. Negazionisti a chi? Maglie difende il convegno politico contro gli abusi di Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.