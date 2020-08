Maria Elena Boschi e Giulio Berruti paparazzati a largo: "Così appassionati non si erano mai visti"

11 agosto 2020 a

Diva e Donna pubblica altre immagini fresche del fotoromanzo dell’estate, quello di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. I quali continuano ad apparire piuttosto “posati” in questi servizi fotografici “rubati” che continuano ad imperversare sui settimanali di gossip. “Così appassionati non si erano mai visti”, ci fa sapere Diva e Donna, secondo cui l’amore è rovente tra la parlamentare renziana e il famoso attore. I due sono stati immortalati su un gommone al largo dell’Argentario, dove rimangono fino al tramonto “fra coccole, baci, sguardi sognanti”. Addirittura per la rivista patinata Boschi e Berruti “sono inseparabili”, al punto da essere ufficialmente eletti “coppia dell’estate”.

