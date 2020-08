Giorgia Meloni in costume da bagno: sorridente, fisicata e sovranista, occhio al dettaglio

12 agosto 2020 a

Giorgia Meloni non perde un'occasione per sfoggiare la sua indole sovranista. La leader di Fratelli d'Italia, dopo le infradito e le granite tricolore regalate sulla spiaggia per la promozione della campagna Spiagge Pulite, mostra un costume da bagno verde, bianco e rosso. Sorridente e fisicata, anche se l'abbronzatura a causa del lavoro è inesistente, la leader di FdI si fa immortalare su Novella 2000.

"Mai successo nella legislatura". Sondaggio, per la Meloni 2 settimane da "imperatrice": dove vola, le cifre

Un vero e proprio inno all'italianità. Ma d'altronde per la Meloni non è nuovo e pare che riscuota anche parecchio successo. Secondo tutti i sondaggisti infatti è lei la leader più gradita. La sua percentuale di fiducia è schizzata alle stelle, così come quella del suo partito.

