Andrea Sempio, la frase durante la perquisizione: "Cosa potreste trovare"

"Nel computer o sulle chiavette potreste trovare un mio scritto sul delitto di Garlasco. È un vecchio articolo fatto durante un laboratorio di giornalismo...". È lo stesso Andrea Sempio a dirlo ai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano durante la perquisizione di mercoledì mattina mentre è con la sua legale Angela Taccia. Indagato per l’omicidio in concorso (con altri o Alberto Stasi) di Chiara Poggi, il 37enne - allora 25enne - aveva partecipato all’elaborazione di un articolo sul caso che più aveva scosso la provincia di Pavia in quegli anni.

Un elaborato che risale al 2013 e che potrebbe essere nel pc o in una chiavetta e che "non ci preoccupa assolutamente" ha premesso all'Adnkronos il suo difensore Massimo Lovati. "È stato scritto in un corso di giornalismo dove gli è stato sottoposto questo tema di cronaca giudiziaria che all'epoca, come lo è anche oggi era 'di moda'". Intanto Sempio è martedì mattina davanti ai pm che hanno riaperto il caso del delitto di Garlasco.