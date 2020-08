Silvio Berlusconi, la bella vita per sempre: ecco con chi ha passato la giornata in Costa Smeralda

12 agosto 2020 a

A far visita a Silvio Berlusconi in Costa Smeralda ci pensa Flavio Briatore. I due si fanno immortalare assieme in un video, poi pubblicato su Instagram dall'ex marito di Elisabetta Gregoraci. "Grande giornata oggi sono venuto a trovare il mio amico presidente", ha detto l'ex team manager in Formula 1 per poi proseguire: "Gli voglio tanto bene e lo trovo in forma". La parola passa al leader di Forza Italia: "Grazie di cuore, auguri".

Immediata la pioggia di commenti in calce al video: "Vi vorrei avere come zii; posso inoltrare le pratiche?" dice un utente che pare apprezzare la compagnia, virtuale, dei due. E ancora: "Silvio presidente della repubblica e Flavio presidente del consiglio .. 2 anni e diventiamo la prima forza economica del mondo".

