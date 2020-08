Silvio Berlusconi e Marta Fascina, prima paparazzata: colpaccio-Signorini, occhio al vestito della compagna del Cav

11 agosto 2020 a

La prima volta. La prima foto. E a scodellarla è ovviamente Chi, il settimanale di Alfonso Signorini. Si tratta della prima immagine che ritrae Silvio Berlusconi insieme alla sua nuova compagna, Marta Fascina: ecco i due, mano nella mano a Villa Certosa, la residenza del Cavaliere in Sardegna, dove ora si trovano anche i figli del leader di Forza Italia. La Fascina, deputata di FI, da qualche tempo è al fianco di Berlusconi: la coppia - lei con un vestito assai appariscente e peculiare - è stata immortalata mentre insieme al figlio Luigi, prossimo sposo, era uscita dalla villa per andare in "pellegrinaggio" al nuovo yacht di Ennio Doris, storico e carissimo amico di Berlusconi. Lo yacht si chiama Seven ed è lungo la bellezza di 60 metri. E così, mentre Silvio e Marta camminavano lungo il molo per prendere il tender, ecco che i paparazzi li hanno immortalati, mano nella mano, la prima volta appunto. Il servizio integrale è sul numero di Chi in edicola da mercoledì 12 agosto.

