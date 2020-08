Francesca Pascale e Paola Turci? Parla l'amico comune: "Non coprire quella cicatrice. La libertà..."

07 agosto 2020 a

Gossip impazzito attorno a Francesca Pascale e Paola Turci, la coppia del momento, sorprese a baciarsi a bordo di uno yacht affittato per 60mila euro alla settimana e a bordo del quale se la godono nelle acque del Cilento, tra affetto e topless. Amiche molto speciali, evidentemente qualcosa in più. E Il Messaggero, nel tentativo di carpire qualche informazione in più, è andato a intervistare uno che conosce bene tutte e due, Pascale e Turci. Si tratta di Federico Fashion Style, al secolo Federico Luri, l'hair staylist dei vip che cura il look di entrambe. "La libertà è sinonimo di felicità", filosofeggia. Dunque casca dal pero: "Sono loro amico, non ne sapevo nulla, se è come si vede dalle foto sono felice per loro". Poi, però, una battuta sulle due protagoniste. Parlando della ex di Silvio Berlusconi, afferma che è una "bellissima persona, una ragazza semplice". Dunque, sulla Turci: la conobbe due anni fa a Sanremo, quando le suggerì di mostrare il suo volto: "Non coprirti le cicatrice con i capelli, sei bellissima". E quel consiglio gli permise di conquistare la fiducia di Paola Turci.

