Susanna Ceccardi, Eugenio Giani evita il confronto in Toscana: "Sapete quando va in vacanza?"

Eugenio Giani non ci sarà il 16 agosto alla Versiliana per un confronto diretto con Susanna Ceccardi. A comunicarlo è proprio la candidata leghista alla guida della Regione Toscana: “Il signor Eugenio non viene perché deve andare in vacanza. Io ci sarà, intervistata da Sonia Sarno del Tg1, e ne sono onorata. Non vedo l’ora di confrontarmi con voi sulla Toscana che ho in mente”. Una questione di priorità, verrebbe da dire: la Ceccardi non si ferma neanche a ridosso del ferragosto, d’altronde le tocca rincorrere il centrosinistra per vincere la competizione per il ruolo di governatore. Nei sondaggi la candidata leghista è leggermente attardata, ma la partita sembra essere aperta a qualsiasi risultato e la Ceccardi ha il diritto e soprattutto il dovere di crederci: solo perché in Emilia Romagna è andata male a Lucia Borgonzoni, non è escluso che stavolta una regione rossa come la Toscana capitoli al centrodestra. Anche perché la leghista è rilevata intorno al 42%, mentre l’avversario Giani è intorno al 44%: un margine molto risicato, considerando che oltre il 35% degli intervistati si è astenuto o si è detto incerto.

