Repubblica terrorizzata dalla Lega: "Un incubo, in Toscana la sinistra può perdere". Il titolo che piacerà a Salvini

Compagni terrorizzati. La paura e i sudori freddi si fanno strada nella redazione di Repubblica. Già, proprio quella Repubblica che giorno dopo giorno ama raccontare il "declino della Lega di Matteo Salvini", che ama insistere allo sfinimento sul tema. Eppure, anche a Rep. devono fare i conti con la realtà. E questi "conti" hanno trovato diritto di cittadinanza a pagina 7 dell'edizione del quotidiano diretto da Maurizio Molinari di martedì 11 agosto. Una paginata intera, tutta dedicata alle prossime regionali in Toscana, dove il centrodestra con Susanna Ceccardi proverà ad espugnare la storica roccaforte rossa. Un reportage sulla regione, sui suoi elettori, sui sentimenti delle persone. Un articolessa il cui titolo parla chiarissimo: "C'è un incubo a sinistra e si chiama Toscana: Qui si può perdere". Certo, un incubo per la sinistra ma, a giudicare dal titolo, anche per Repubblica. Paura, eh?

