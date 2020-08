Fiorella Mannoia e gli elefanti: "Il virus siamo noi". Una figuraccia? "Ma se hanno tromb*** prima"

14 agosto 2020 a

a

a

Fiorella Mannoia incappa in un clamoroso scivolone. La cantante su Twitter rilancia un articolo dove si dice che in Kenya sono nati 140 cuccioli di elefanti come riferisce Winnie Kiiru, della Fondazione per la protezione degli elefanti, che attribuisce il numero record “alle abbondanti piogge e alla tranquillità dovuta all’assenza di turisti nel parco”. In calce il commento della Mannoia che scrive "il virus siamo noi". Un commento che non torna allo scrittore Massimiliano Parente che su Dagospia non può fare a meno di chiedersi quale sia "la correlazione tra piogge e Covid".

Maria De Filippi conduce in Rai: segnatevi questa data, un evento con pochi precedenti

Non solo, Parente fa notare alla Mannoia che "il 90 per cento delle specie animali si sono estinte prima della comparsa dell’uomo". Ma non finisce qui, perché lo scrittore ricorda che "la gestazione di un elefante dura dai 18 ai 22 mesi, quindi i genitori di questi cuccioli hanno tr***o un anno prima del Covid-19".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.