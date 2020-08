Maria Giovanna Maglie sulla paura del coronavirus: "Niente scuola ed elezioni? Così si muore"

16 agosto 2020 a

Maria Giovanna Maglie è intervenuta al Tg4 per parlare del coronavirus. La nota opinionista televisiva si rifà all’ultimo studio di Matteo Bassetti, secondo cui i paesi che hanno utilizzato contromisure più severe contro la pandemia (Italia, Spagna, Germania) non sono poi così diversi da quelli in cui i metodi sono stati più “blandi” (Usa): in entrambi i casi i decessi in percentuale sono decisamente calati. “Io confesso con molta sincerità che la cosa che mi fa più paura è la paura del Covid - ha dichiarato la Maglie - ho sentito dire che non ci sono stati aumenti di ricoveri in terapia intensiva, che i decessi sono pochi, che si tratta ormai di un virus che ha perso forza e intensità. E allora mi domando: a cosa serve fare la conta dei contagi? A mio avviso è diventato il metodo meno efficace. Anziché colpevolizzare i ragazzi che fanno la movida, non sarebbe meglio insegnare pacatamente tre o quattro regole grazie alle quali convivere con il virus? Altrimenti cosa facciamo, richiudiamo tutto daccapo? Niente scuola e niente elezioni? Ma così si muore”.

