Nicola Porro contro Marco Travaglio: "Draghi non ha detto nulla? Apprezzi solo le supercazzole di Conte"

19 agosto 2020

L’intervento di Mario Draghi al meeting di Rimini è ovviamente la notizia più dibattuta dai giornali, non più abituati a discorsi politici di un certo spessore, vista la tristezza dello scenario italiano tra governo e opposizioni. “Draghi per sette anni è stato il controllore della moneta, nonché il grandissimo inventore del whatever it takes. Eppure - fa notare Nicola Porro nella sua Zuppa quotidiana - il quadro dell’ex presidente della Bce non è piaciuto a Marco Travaglio. Quest’ultimo è l’uomo che è riuscito a intervistare Giuseppe Conte senza fargli dire assolutamente nulla. Avete presente le supercazzole del premier? Sono comprensibili e apprezzabili soltanto per quelli del Fatto Quotidiano. I quali sono così obnubilati dalla realtà che trattano Conte come la dea Kalì, loro stanno lì ad ascoltarlo in estasi”. Porro è incredulo perché Travaglio e il Fatto vanno in brodo di giuggiole per il nulla rappresentato da Conte e invece cosa dicono di Draghi? “Non ha detto nulla ma lo ha detto benissimo, questa è la sintesi che fa Travaglio”. Al quale devono essere sfuggiti punti chiave del discorso dell’ex numero uno della Bce, quali “troppi sussidi”, “debito buono e debito cattivo” e “il peso dei giovani”.

