Giuseppe Conte e Olivia Paladino, fonti riservate: "Le foto in spiaggia? Quanto le hanno pagate". Da record

Quanto valgono le paparazzate di Giuseppe Conte e Olivia Paladino? Molto si è discusso sul fatto che le foto in spiaggia del premier e della sua algida e giovane compagna fossero "telefonate". Di sicuro però, rivela Dagospia, sono state ben pagate. Ogni scatto, spiega Dago, viene pagato dalle riviste "dai 35 ai 50mila euro. Dipende dal tipo di foto e dalla trattativa con i settimanali ma queste foto tirano". Un confronto? Quello con il famoso bacio di Belen Rodriguez con il suo flirt-lampo Gianmaria Antinolfi finito in copertina su Chi: quelle foto, giura Dago, "sono state pagate di meno". Come dice il proverbio? Tira più un ciuffo di premier che un carro di starlette.

