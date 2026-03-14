M5s, fuori Roberto Fico e dentro De Raho: l'ultima svolta manettara

Con le votazioni di ieri, venerdì 13 marzo, si è concluso il risiko delle nomine dei vertici del Movimento 5 stelle. I nuovi componenti del Comitato di garanzia, che sostituiranno Roberto Fico, Virginia Raggi e Laura Bottici, sono Federico Cafiero de Raho, Barbara Floridia e Gianluca Castaldi, mentre nel Collegio dei probiviri, che prevede cinque componenti anziché tre, escono Danilo Toninelli, la stessa Floridia e Fabiana Dadone, ed entrano Valentina Palmisano, Giulia Sarti, Roberto Cataldi, Filippo Scerra ed Enrico Cappelletti. Su 103.275 iscritti, si legge nel comunicato sul blog dei pentastellati, hanno votato in 21.369 pari al 20,69%.

Nel dettaglio, per il Comitato di garanzia De Raho ha raccolto 13838 preferenze, la presidente della commissione di Vigilanza Rai 12426 e Castaldi 4262. Staccati Tiziana Beghin (3545 preferenze), Emma Pavanelli (2961 preferenze) e Bruno Marton (987 preferenze). Per quanto riguarda, invece, il Collegio dei probiviri, Palmisano ha ricevuto 6299 preferenze, Sarti 6057, Cataldi 5652, Scerra 3577 e Cappelletti 3292. Tra chi non ce l'ha fatta, Valentina Barzotti si è fermata a 3196 voti, Roberto Gravina 2776, Valentina D'Orso 2447, Daniele Pesco 2406 ed Elisa Pirro 1881.