Referendum, Meloni pubblica il video dell'ex dem Ceccanti: "Perché votare Sì", lezione alla sinistra

"Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore, spiega in pochi secondi perché votare Sì al referendum. Un invito ad andare oltre appartenenze politiche e contrapposizioni ideologiche, guardando semplicemente al merito del quesito": Giorgia Meloni lo ha scritto in un post su X, pubblicando il video in cui l'esponente della sinistra, a favore del Sì, fa chiarezza sul voto al referendum del 22 e 23 marzo. Qualcosa che va al di là di ogni schieramento politico.

"Noi siamo collocati nel centrosinistra, ma quando c’è un referendum si decide sul merito. Questo referendum è giusto e bisogna votare Sì perché la Costituzione ci dice già che il giudice deve essere terzo. Se il giudice deve essere terzo, tra le due parti – chi accusa e chi difende – non ci può essere un sistema dove l’arbitro è insieme una squadra, un unico Csm. Devono essere divisi, così chi accusa fa le sue proposte e chi giudica può liberamente dire di no tenendo in equilibrio il sistema": dice nel video Ceccanti, esponente di Libertà Eguale – Sinistra del sì.

La carriera politica di Ceccanti è strettamente legata al Partito democratico, di cui è stato uno dei membri fondatori nel 2007. È stato parlamentare sia alla Camera che al Senato. Come senatore è stato membro della Commissione Affari Costituzionali e come deputato ha ricoperto l’incarico di capogruppo Pd nella Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio.