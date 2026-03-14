Referendum, Meloni pubblica il video dell'ex dem Ceccanti: "Perché votare Sì", lezione alla sinistra

"Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore, spiega in pochi secondi perché votare Sì al referendum. Un invito ad andare oltre appartenenze politiche e contrapposizioni ideologiche, guardando semplicemente al merito del quesito": Giorgia Meloni lo ha scritto in un post su X, pubblicando il video in cui l'esponente della sinistra, a favore del Sì, fa chiarezza sul voto al referendum del 22 e 23 marzo. Qualcosa che va al di là di ogni schieramento politico.
"Noi siamo collocati nel centrosinistra, ma quando c’è un referendum si decide sul merito. Questo referendum è giusto e bisogna votare Sì perché la Costituzione ci dice già che il giudice deve essere terzo. Se il giudice deve essere terzo, tra le due parti – chi accusa e chi difende – non ci può essere un sistema dove l’arbitro è insieme una squadra, un unico Csm. Devono essere divisi, così chi accusa fa le sue proposte e chi giudica può liberamente dire di no tenendo in equilibrio il sistema": dice nel video Ceccanti, esponente di Libertà Eguale – Sinistra del sì.
La carriera politica di Ceccanti è strettamente legata al Partito democratico, di cui è stato uno dei membri fondatori nel 2007. È stato parlamentare sia alla Camera che al Senato. Come senatore è stato membro della Commissione Affari Costituzionali e come deputato ha ricoperto l’incarico di capogruppo Pd nella Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio.
Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore, spiega in pochi secondi perché votare Sì al referendum.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 14, 2026
Un invito ad andare oltre appartenenze politiche e contrapposizioni… pic.twitter.com/MFmgrMmVij