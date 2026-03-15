Le Iene, sfida totale a Stefano De Martino: cosa sta succedendo

Mediaset cambia i palinsesti. L'obiettivo? Contenere Stefano De Martino e Stasera tutto è possibile, format che riscuote enorme successo su Rai 2. E per raggiungere l'obiettivo il Biscione "utilizza" Le Iene.
Dopo due settimane in cui il varietà condotto da De Martino ha dominato il mercoledì sera, portando Rai 2 al vertice tra le reti generaliste in prime time, Italia 1 corre ai ripari e rimodula la propria offerta. La rete ha deciso di spostare Le Iene dalla domenica al mercoledì, intervenendo così su una serata diventata centrale negli equilibri televisivi.
L'annuncio è arrivato sui profili social del programma, con una foto dei conduttori Veronica Gentili e Max Angioni, "per la seconda stagione consecutiva alla conduzione del programma", accompagnata dalla comunicazione del cambio di collocazione. La modifica produce anche altri effetti sulla griglia: il ciclo di film con Checco Zalone slitta al giovedì, mentre Inside trasloca alla domenica.
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Per Italia 1, però, l'operazione non ha soltanto un valore difensivo. Lo spostamento può trasformarsi anche in un test più strutturale per rilanciare Le Iene in una serata che offre margini di crescita e pubblico da intercettare. Del resto, il mercoledì non è una novità assoluta per il programma, già schierato in quella fascia in diverse stagioni, l'ultima volta nel 2022.