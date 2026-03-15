Le Iene, sfida totale a Stefano De Martino: cosa sta succedendo

Mediaset cambia i palinsesti. L'obiettivo? Contenere Stefano De Martino e Stasera tutto è possibile, format che riscuote enorme successo su Rai 2. E per raggiungere l'obiettivo il Biscione "utilizza" Le Iene.

Dopo due settimane in cui il varietà condotto da De Martino ha dominato il mercoledì sera, portando Rai 2 al vertice tra le reti generaliste in prime time, Italia 1 corre ai ripari e rimodula la propria offerta. La rete ha deciso di spostare Le Iene dalla domenica al mercoledì, intervenendo così su una serata diventata centrale negli equilibri televisivi.

L'annuncio è arrivato sui profili social del programma, con una foto dei conduttori Veronica Gentili e Max Angioni, "per la seconda stagione consecutiva alla conduzione del programma", accompagnata dalla comunicazione del cambio di collocazione. La modifica produce anche altri effetti sulla griglia: il ciclo di film con Checco Zalone slitta al giovedì, mentre Inside trasloca alla domenica.