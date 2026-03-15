Kimi Antonelli e il 12: dietro al numero, la più pesante delle profezie

Un’impresa enorme, di quelle che fanno la storia: Andrea Kimi Antonelli ha conquistato oggi, domenica 15 marzo, al Gran Premio di Cina, la sua prima vittoria in Formula 1, diventando uno dei più giovani vincitori di sempre e riportando l’Italia sul gradino più alto del podio a vent’anni dall’ultimo successo tricolore, quello firmato da Giancarlo Fisichella in Malesia nel lontanissimo 2006. Il talento bolognese della Mercedes ha così scritto una pagina storica del motorsport italiano, completando un weekend già straordinario dopo la pole position ottenuta a Shanghai.

In Formula 1 nulla è casuale, nemmeno il numero scelto per correre. Antonelli gareggia con il 12, una cifra che per lui ha un valore profondo e identitario. È innanzitutto un omaggio ad Ayrton Senna, il suo idolo di sempre, che portò quel numero durante l’ascesa con la Lotus e nella stagione del titolo mondiale 1988 con la McLaren. Il 12, però, accompagna anche la carriera del giovane emiliano da anni: con quel numero ha già vinto in Formula 4 e in Formula Regional, fino a considerarlo parte integrante del proprio percorso sportivo.