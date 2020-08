Tommaso Cerno sul Pd: "Ho inventato un governo e l'unico che ne ha approfittato è Conte"

26 agosto 2020 a

"Chiedo scusa agli italiani. Esattamente un anno fa ho inventato un governo in Parlamento, con un discorso che ha rotto i rapporti tra Lega e M5S, aprendo a una alleanza con il Pd". Così Tommaso Cerno, senatore del Gruppo misto, è tornato sull'evento spartiacque dello scorso agosto. "Poi però - ha continuato - la faida romana Zingaretti, Bettini, Orlando e Franceschini ha trasformato una grande chance in un autogol perché i loro legami con affari, amici, Cencelli hanno prevalso. Trasformando il più bel governo possibile in nulla". E chi è che ne ha approfittato? Ovviamente Giuseppe Conte: "Ora dico: credeteci davvero in questa idea. Così state solo uccidendo la sinistra. Perché distruggere il più bel governo possibile è da perdenti. Siete come Dorian Gray: appena abbiamo di fronte il ritratto, cioè la verità, sentite il peso dei compromessi. Al Paese - ha chiosato Cerno - serve una sinistra nuova, pulita, ecosostenibile, ambientalista e lontana dalle lobby romane''.

