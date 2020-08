Maria Giovanna Maglie su Giuseppe Conte: "Ha commissariato la Azzolina ma sulla scuola non sa fare meglio"

27 agosto 2020 a

Si parla di scuola a Stasera Italia su Rete 4, dove Veronica Gentili si avvale delle opinioni di Maria Giovanna Maglie. A poco più di due settimane dal fatidico 14 settembre sono ancora troppe le incognite sulla riapertura degli istituti e soprattutto sul protocollo sanitario da seguire: tra mascherine, banchi, misurazione della temperatura, distanziamento negli autobus, la scuola è nel caos. “Hanno avuto sei mesi di tempo per occuparsi di questa cosa - ha sottolineato la Maglie - adesso sono 48 ore che mi raccontano che hanno commissariato Lucia Azzolina. Hanno fatto bene, ma leggo che il governatore Toti, che è una persona seria, dice che nella riunione col governo non è cambiato nulla, la vaghezza più totale. Quindi chi ha commissariato la ministra, ovvero Giuseppe Conte, non è che sappia fare di meglio”. La Maglie teme soprattutto l’ondata di panico che potrebbe scatenarsi in autunno: “Se tu non sei chiaro e non ti assumi le responsabilità su certe cose, come ad esempio sul vaccino per l’influenza per tutti, rischiamo che al primo colpo di tosse o linea di febbre si intasano i pronto soccorso perché la gente è terrorizzata. Se non la gestiamo nella maniera più opportuna - ha chiosato - rischiamo l’ennesimo caos”.

