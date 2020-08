Flavio Briatore al telefono: "Hai sentito cos'ha detto Alba Parietti?", la reazione brutale

28 agosto 2020 a

“Se ho letto della mia amica Alba Parietti? Lasciamo perdere”, è la risposta sbrigativa di Flavio Briatore, che in un’intervista rilasciata a La Stampa non ha voluto proferir parola sulla Parietti. La quale si definisce una sua amica, ma nonostante ciò non ha perso occasione per andarci giù pesante con mister Billionaire, imputandogli di aver anteposto il business alla salute: “Siamo buonissimi conoscenti e non mi piace aggiungere difficoltà perché lo trovo poco elegante. Però per come si sono sviluppati gli eventi è chiaro che sia una persona che è in enorme disagio, perché da persona intelligente quale è sa perfettamente di non averla gestita bene”. In realtà Briatore non sembra affatto a disagio, anzi attacca anche dall’ospedale San Raffaele di Milano: “Mi chiamano ‘Briauntore’? Mi lascia indifferente. Sono una capro espiatorio perfetto e la cosa era facilmente prevedibile. Non ho mai detto che il Covid non esiste, sono sempre stato sulla linea del professor Zangrillo. Cioè che il virus bisogna affrontarlo, ma non trasformarlo in un’ossessione”.

