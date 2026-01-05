Crans-Montana, Briatore: "Non sfortuna ma omicidio, come hanno fatto?"

"Non mi parlate di sfortuna, di caso, di circostanze avverse. Questo è omicidio": Flavio Briatore lo ha detto a proposito del rogo nel locale Le Constellation di Crans-Montana dove sono morte 40 persone, soprattutto ragazzi che erano lì per festeggiare Capodanno. Intervistato dal Giornale, l’imprenditore piemontese, che possiede diverse attività sia in Italia che all’estero, si è domandato come abbia fatto quel bar a ottenere la licenza: "Questo pensiero mi ossessiona, come ha fatto un locale come quello ad ottenere la licenza? Chi ha esaminato le domande? Chi ha controllato? Vorrei una risposta a queste domande".

Nel suo mirino ci sono finite soprattutto le misure di sicurezza all'interno del locale: "Una sola scala, piccola, angusta. Assolutamente insufficiente per ospitare decine, anzi centinaia di persone. Per noi, in tutti i locali che abbiamo nel mondo, le uscite di sicurezza sono la parte fondamentale della progettazione". A tal proposito ha sottolineato quanto sia rigida la legge italiana su questo punto: "In Italia abbiamo continuamente i controlli delle autorità sulle uscite di sicurezza. Ed è bene così. È giusto così".