Corrado Formigli a L'aria che tira: "Scuola, alla fine pagheranno le donne?". Dito puntato contro il disastro-Azzolina

08 settembre 2020 a

a

a

No, neppure a Corrado Formigli è piaciuta la gestione della ripartenza per le scuole dopo il lungo stop per coronavirus. E così, a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, nella puntata di martedì 8 settembre sul metaforico banco degli imputati ci finisce Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione M5s, al centro dei ragionamenti del conduttore di PiazzaPulita. "Non si poteva creare un'unità per mettere in terapia intensiva la scuola e farci trovare pronti a settembre?", chiede con ironia. Insomma: il governo non poteva davvero mettere la testa sulla vicenda fino a trovare una soluzione? E ancora, Formigli aggiunge: "Si poteva andare a votare in altri edifici che non fossero quelli scolastici", ricorda riferendosi alle imminenti regionali. "Ci sono tante cose fattibili che non sono state fatte. Ci hanno detto che non c'è nulla per sdoppiare le classi, né i banchi né gli insegnanti. Saranno le donne a dover rimanere coi figli?", conclude Formigli. E ogni riferimento all'Azzolina non è puramente casuale.

Titanica impresa di Corrado Formigli, sterza ancora più a sinistra: ecco la nuova ospite fissa a PiazzaPulita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.