Massimo Galli a Otto e mezzo: "Come si fa a votare con un'emergenza sanitaria in atto?"

08 settembre 2020 a

a

a

"Come si fa a votare con un'emergenza sanitaria in atto?". Il virologo Massimo Galli, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo si dice "lacerato" dalle elezioni regionali e dal referendum del 20 e 21 settembre.

"Mitomane che si crede un oracolo, ha ragione Senaldi". Clamorosa rissa a La7: il forzista massacra Massimo Galli | Video

"Dopo un estate molto frizzante con molte posizioni non di grande attenzione, non andremo da nessuna parte se non saremo capaci di aprire ai giovani sulla prevenzione. L'educazione e il coinvolgimento delle persone in una cultura della responsabilità personale e collettiva è importante. Se la politica facendo i suoi conti trova normale avere i casi di coronavirus che crescono e fare le elezioni, mi ritrovo in imbarazzo. Dopodiché pigliamocela con chi di dovere se questa cosa che ci è stata fatta fare comporterà dei danni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.