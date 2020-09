L'aria che tira, Ruggieri di Forza Italia durissimo contro Massimo Galli: "Mitomane che si crede un oracolo"

02 settembre 2020 a

Andrea Ruggieri perde il controllo a L’aria che tira ed esprime senza peli sulla lingua la sua (pessima) opinione di Massimo Galli, il professore che è trattato ormai alla stregua di una star televisiva. “Sono allibito da quello che ho sentito da questo mitomane che si crede un oracolo e che fa anche la parte di quello infastidito”, ha dichiarato il deputato di Forza Italia, che ha poi affondato ulteriormente il colpo: “Lui o ha cinque gemelli o non vede un malato di coronavirus dal 1978 perché è perennemente in televisione. Io voglio difendere pubblicamente Pietro Senaldi perché Galli è uno di quelli che ha colonizzato quattro trasmissioni al giorno”. A questo punto è intervenuto Francesco Magnani per cercare di riportare la calma: “Io devo fare gli onori di casa, non posso accettare che venga dato del mitomane al professore”. Immediata è arrivata la replica di Ruggieri: “Io non sono abituato a dare di matto, ma ho sentito per 20 minuti un signore che ha deciso di iscriversi al registro degli oracoli, partecipando a quattro trasmissioni tutti i giorni per sei mesi. Quindi il direttore di Libero - ha concluso il deputato di Fi - ha tutto il diritto di criticarlo”.

Galli e gli altri virologi che usano la medicina per fare politica

