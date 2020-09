Matteo Salvini contro Vauro a Notte prima degli esami. La vignetta sui figli e la Meloni: "Non mi fa ridere"

13 settembre 2020 a

"A me Vauro non fa ridere". Lo scontro diretto tra Matteo Salvini e il vignettista del Fatto quotidiano a Notte prima degli esami, lo speciale domenicale di L'Aria che tira condotto da Myrta Merlino, finisce molto male. Il leader della Lega è in collegamento, mentre Vauro è in studio. I due si punzecchiano ripetutamente, poi la "matita rossa" realizza live una vignetta e la mostra al nemico: "Chi porta i pantaloni in casa?", chiede Salvini ai suoi figli. "La Meloni!", rispondono in coro i piccoli.

La regia inquadra Salvini, che guarda allibito e con sguardo fisso in camera. Poi esplode: "Sarò io che sono intellettualmente poco sviluppato...", "Io sono un giullare ma non il tuo giullare", è la risposta piccata del vignettista, che poi per "venire incontro" al leghista, "stressato dalla famiglia, la politica e i comizi" propone un altro schizzo. "Mandiamolo a rilassarsi al cinema, il thriller della Lombardia film commission: i tre commercialisti, pop corn?". "La scuola è seria, se qualcuno vuole fare il fenomeno ha sbagliato trasmissione", riporta la questione sul tema centrale. E tanti saluti a Vauro.

