Rita Dalla Chiesa, lo sfogo nel cuore della notte: "Sono al buio, come si chiama la polizia?"

Pochi secondi prima dell'1.30 nella notte tra martedì e mercoledì 23 settembre, ecco piovere lo sfogo di Rita Dalla Chiesa. Uno sfogo che la conduttrice affida a Twitter. Già, c'è un blackout nella capitale che la coinvolge. Buio pesto. Ed ecco, così che la Dalla Chiesa scrive su Twitter: "Non c'è nessuno sveglio a Roma? Perché Vigna Stelluti è al buio da quasi mezz'ora?", premette con vis polemica. Dunque, a strettissimo giro di posta, rincara la dose con un secondo cinguettio: "Ma se voglio chiamare i Carabinieri o la polizia, in questo cavolo di città, il 112 e il 113 non sono più validi?". Un appello al quale, per inciso, hanno risposto molti utenti. Buio nel cuore della notte, per Rita Dalla Chiesa.

