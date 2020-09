Rita Dalla Chiesa, dubbio-coronavirus: "Perché non si possono fare i tamponi anche dai privati?"

19 settembre 2020 a

Una semplice domanda, quella posta da Rita Dalla Chiesa su Twitter. Una domanda da cui emergono i dubbi della conduttrice. Si parla di coronavirus e tamponi, e la Dalla Chiesa si interroga con il seguente cinguettio: "Una domanda. Ma perché non si possono fare i tamponi anche presso le strutture private? Anche a fronte dei numeri dei contagi che stanno aumentando, perché non permettere alle persone di liberarsi dalle file e dai soliti impicci burocratici, e rivolgersi ai privati?". Come detto un quesito semplice con cui propone una soluzione altrettanto semplice che però, ad oggi, non pare essere contemplata. E la Dalla Chiesa si interroga sul perché.

