Rita Dalla Chiesa, la dura confessione sugli uomini: "Lo ho capito a mie spese", ciò che non aveva mai detto

"Ho capito purtroppo a mie spese che gli uomini difficilmente sono protettivi". La conduttrice Rita Dalla Chiesa si è lasciata andare a diverse confessioni nella lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. In particolare sulla sua vita amorosa ha ammesso: "Dietro ai miei casini sentimentali c’era il bisogno di un uomo attento come mio padre", ma secondo la popolare opinionista è difficile trovare un uomo attento e protettivo: "Le donne lo sono di più".

Dalla Chiesa, poi, ha parlato del suo nuovo libro, dal titolo Il mio valzer con papà, e ha spiegato che non è stato facile scriverlo: "Al termine di ogni capitolo singhiozzavo…". La parte più dolorosa da scrivere è stata quella sul padre, il generale Dalla Chiesa ucciso dalla mafia: “Quello che ho scritto con più difficoltà sono stati i cento giorni a Palermo. Mio padre sapeva che lo stavano mandando a morire. Lo Stato lo aveva abbandonato. In aereo ci scrisse una lettera che sapeva di testamento”. Un pensiero anche per la madre, scomparsa prematuramente: "Era una dona dolcissima, ma molto schiva. Non mostrava mai in pubblico i suoi sentimenti anche se con lo sguardo ci accarezzava di continuo".

