Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani asfalta la Lorenzin: "Legge contro l'omofobia? Quello che dite non c'entra nulla"

L'ultima ossessione della sinistra? La legge contro l'omofobia. E di questo tarlo se ne discute a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 24 settembre. A confrontarsi, Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara e contrario alla legge, e Beatrice Lorenzin, del Pd, ovviamente favorevole. E Cruciani azzanna: "Questa legge non modifica di un millimetro quello che avviene in questi casi alle persone colpevoli di questa roba qua - premette -. Non modifica di nulla: le leggi che puniscono che commettono questo tipo di reati ci sono già. C'è la legge sull'omicidio con le aggravanti del caso, c'è la legge sulla diffamazione. Quello che proponete non c'entra assolutamente niente". E alla Lorenzin restano ben pochi argomenti per replicare.

