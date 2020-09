Luca Zaia a Stasera Italia, Veronia Gentili: "Leghista moderato?", la replica è da applausi

26 settembre 2020 a

“L’hanno definita un leghista moderato e in questo modo ha preso voti anche da sinistra. Si riconosce in questa definizione?”. È la domanda che Veronica Gentili ha posto a Luca Zaia, ospite di Stasera Italia su Rete 4. “Mah guardi, io sono leghista e basta”, è stata la replica del governatore del Veneto, fresco di rielezione con percentuali bulgare. “Questa cosa - ha aggiunto - mi ricorda Carducci al quale un giorno fu chiesto di fare un tema su sua madre. Lui scrisse ‘mia madre è mia madre, punto e basta’”. Dopo essersi consesso questa battuta, Zaia è tornato serio: “La verità è che io ho sempre avuto consenso da parte della sinistra e anche di altre fazioni politiche nelle mie avventure amministrative. Questa volta c’è stata un po’ la sublimazione di questo consenso”. Secondo il governatore veneto i voti sono arrivati non solo da sinistra, ma anche dal M5s: “I grillini sono spariti dal consiglio regionale, sono passati da un 18 per cento massimo a sotto la soglia del 3 per cento, non hanno neanche più un consigliere”.

