Daniela Santanchè contro Beppe Grillo: "Pietra pomice in vendita? Non fa più ridere e sembra Wanna Marchi"

28 settembre 2020 a

a

a

Beppe Grillo ci ha provato, fallendo. L'iniziativa del fondatore del Movimento 5 Stelle di mettere in vendita una pietra pomice "per ripulire il cervello" non è passata inosservata. "Voleva fare il brillante vendendo su eBay la pietra pomice dell’'elevato' a 1000€ - cinguetta una trionfante Daniela Santanchè - espulso!". Per la senatrice di Fratelli d'Italia non ci sono dubbi: "Grillo non fa più neanche ridere e il vero trucchetto alla Vanna Marchi lo fece quando parlò di 'movimento di puri' dalle regole ferree: vedi Tridico e Appendino".

Del Debbio smaschera i grillini: in fuga dal suo programma. Poi un massacro per Grillo: "Il diritto di mandare affan***"

I riferimenti non sono puramente casuali. La pitonessa ricorda il controverso aumento di stipendio di Pasquale Tridico che, in piena estate, ha visto aumentare i guadagni da 62 a 150 mila euro. Come dimenticare poi Chiara Appendino, grillina di prim'ordine condannata per falso ideologico in atto pubblico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.