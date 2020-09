Dritto e Rovescio, replica a Beppe Grillo: "Il video? C'è stata una chiara aggressione a Francesco Selvi"

19 settembre 2020 a

Continua lo scontro tra Beppe Grillo e Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 il giovedì sera. La ragione? Lo spintone a Francesco Selvi, inviato del programma che nei primi giorni di settembre incalzava in spiaggia a Marina di Bibbiona il capo-comico M5s, che è costato al giornalista cinque giorni di prognosi. Grillo, infatti, ha pubblicato un video che ritrae la scena, girato dalle telecamere a circuito chiuso dello stabilimento balneare. Un video che a suo parere lo scagionerebbe. Ma da Dritto e Rovescio rispondono immediatamente, su Twitter: "Il video pubblicato nel blog di Beppe Grillo mostra in maniera evidente che c’è stata un’aggressione nei confronti dell’inviato di Dritto e Rovescio Francesco Selvi. Attenzione quindi a giudizi troppi frettolosi. Ci vediamo in trasmissione giovedì e nelle opportune sedi", concludono dalla redazione del programma. E le opportune sedi, si suppone, vanno tradotte in "tribunale".

