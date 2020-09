Beppe Grillo, l'ultima folle trovata: "Pietra pomice per pulire il cu** a mille euro"

26 settembre 2020 a

L'ultima trovata di Beppe Grillo? Una pietra pomice per pulire il cervello dalla stupidità umana. Il messaggio del fondatore del Movimento 5 Stelle arriva da un video postato sul suo blog e sui social. Come se fosse sul set di uno spot pubblicitario, il comico genovese dice: "Pietra pomice firmata dall'Elevato, in vendita su Ebay a mille euro al pezzo, di meno non posso fare". Sulla spiaggia, in riva al mare, Grillo continua: "Smerigliatevi, pulitevi, grattatevi l’anima con la pietra filosofale, smerigliatrice dell'elevato". Accanto al video c'è un link, che effettivamente collega gli utenti al sito di Ebay, dove è possibile comprare questa pietra. Il comico scrive, poi, sotto al suo stesso post su Facebook: "In attesa dei vostri commenti, comincio io: 'Grattatici il c**o!'. 'Pulisciti tu la coscienza!'. 'Quello che hai in mano è il cervello dei tuoi Parlamentari?!', anticipando così il feedback che si aspetta di ricevere.

