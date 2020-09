Non è l'arena, Flavio Briatore: "Una gran rottura". Quarantena da incubo dalla Santanchè, la confessione da incubo

28 settembre 2020 a

a

a

Dopo la battaglia col coronavirus e dopo un'estate ruggente, soprattutto in termini di polemiche, Flavio Briatore si è concesso a Massimo Giletti per la prima comparsata televisiva dell'anno, a Non è l'arena in onda su La7, nella prima puntata della stagione di domenica 27 settembre. Mister Billionaire ha ribadito le sue accuse contro chi ha "infangato" la Sardegna, ha nuovamente detto la sua senza indugi e senza paura. Poi, si è anche prestato a una battuta. Parlava della quarantena, che come è noto ha trascorso a Milano a casa dell'amica Daniela Santanchè. Ma non è stato tutto così semplice: "Sto benissimo - ha premesso Briatore -. La cosa più dura è stata la quarantena dalla Santanchè", ha aggiunto sornione. E ancora: "La quarantena è una rottura...".

"Non gliela auguro anche se ci rideva". Briatore zittisce Vincenzo De Luca: "La famosa prostatite? Ecco tutta la verità"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.