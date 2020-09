Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica, non solo Tridico: "Sapete quanto prende l'assistente di Di Maio?". M5s, che figuraccia

29 settembre 2020 a

"Che un webmaster del Ministro degli esteri guadagni di più di un primario è assurdo!". Alessandro Sallusti non si dà pace e a Quarta repubblica bastona il Movimento 5 Stelle su tutta la linea. Prima l'affondo su Luigi Di Maio e il suo staff (pagato molto bene) alla Farnesina. Quindi il caso del weekend, l'aumento di stipendio "a tradimento" concesso al presidente Inps Pasquale Tridico, nel pieno della bufera sulle casse integrazione pagate in ritardo (o non pagate affatto) agli italiani massacrati dalla crisi legata a coronavirus e lockdown.



"Così il M5s usa l'anticasta per far soldi": l'accusa di Alessandro Giuli ai "grillini arricchiti"

"Tridico ha messo in imbarazzo il suo azionista, siamo sicuri che ha gestito bene l'Inps?", domanda sibillino Giovanni Toti, governaore della Liguria. L'azionista politico, per la cronaca, è il Movimento. E Sallusti, impietoso, sottolinea: "Se tutto questo fosse successo in un governo Renzi, i 5 stelle cosa avrebbero fatto? Tito Boeri dice che lo stipendio di un manager lo si misura anche nella libertà che ha di gestire il suo potere, Tridico in realtà è un mero esecutore". "Il problema è come ci si è immediatamente adattati ad un sistema che si voleva cambiare, è questa la grande disonestà intellettuale", chiosa Mario Giordano, conduttore di Fuori dal coro e ospite anche lui del collega Nicola Porro.

