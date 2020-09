Fuori dal Coro, Mario Giordano completamente fuori controllo: l'urlo terrificante contro Pasquale Tridico

29 settembre 2020 a

Silenzio, "shhtt". Poi i cartelli: "Dicono che urlo troppo. Ma anche se rimango zitto è la realtà che urla al mio posto. Presidente Inps: stipendio triplicato sulla pelle dei pensionati". Inizia così Mario Giordano la nuova puntata di Fuori dal Coro, quella in onda su Rete 4 martedì 29 settembre. In silenzio, con dei cartelli mostrati in favor di telecamera. Ma ovviamente la pacatezza dura soltanto qualche secondo. Poi esplode l'urlo, un poco grottesco, un pieno di decibel, roba da matti, bestiale, terrificante: "Tridiiiiicoooooo". Segue durissima intemerata contro Pasquale Tridico, il presidente dell'Inps suo malgrado balzato agli onori delle cronache per il maxi-aumento di stipendio: da 60mila a 150mila euro. E no, ovviamente Mario Giordano non può stare zitto. Godetevi il suo siparietto...

