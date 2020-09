Myrta Merlino a L'aria che tira, la battuta su Concita De Gregorio: "Io sono contenta se mi chiamano per nome"

30 settembre 2020 a

Da Myrta Merlino una clamorosa stilettata nei confronti di Concita De Gregorio. A L'aria che tira la padrona di casa, senza mai citarla, chiama in causa la penna rossa di Repubblica, che martedì scorso a DiMartedì si era immolata in una ridicola crociata contro Alessandro Sallusti.

“Perché mi chiami Concita e non De Gregorio?”. Scena ridicola a DiMartedì, Sallusti le ride in faccia: “Ma se fuori dalla tv..."

La colpa del direttore? Averla chiamata Concita: "Perché Damilano lo chiami Damilano mentre mi chiami per nome?", è stato il sospetto di sessismo lanciato dalla De Gregorio, di fronte a un Giovanni Floris sconcertato. "La chiamerò dottoressa", ha risposto con ironia Sallusti. "Sapete che dà fastidio alle donne essere chiamate in tv per nome - è la battuta della Merlino -. Io sono molto contenta invece se mi chiamate per nome". Concita, e ora?

"L'ha chiamata Myrta, perché non si inc*** come la De Gregorio?": la prova definitiva della faziosità di Concita (e Sallusti se la ride)

