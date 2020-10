Giulia Bongiorno, la foto della lastra di marmo che la ha colpita in tribunale a Catania

03 ottobre 2020 a

Come è ormai noto, Giulia Bongiorno è uscita dal tribunale di Catania in tribunale. La ragione? Una lastra di marmo "dal peso di 50 chili", ha stimato Matteo Salvini, è crollata dal muro e le ha schiacciato la gamba. Il leader della Lega, commentando l'accaduto, ha tirato in ballo Alfonso Bonafede: "Cosa dice il ministro della Giustizia? Credo che chiuso questo processo se ne aprirà un'altro", ha commentato sornione nel giorno dell'udienza preliminare per il caso Gregoretti. E dopo la cronaca, ecco la foto. Nel pomeriggio di sabato 3 ottobre, la Bongiorno ha infatti pubblicato su Twitter l'immagine della lastra di marmo che la ha colpita, quella che potete vedere qui sotto. Una foto piuttosto impressionante, le dimensioni sono tutt'altro che trascurabili. "Questa è la lastra di marmo che si è staccata dal muro e ha schiacciato la mia gamba! In Tribunale", ha chiosato nel cinguettio l'avvocato di Salvini.

