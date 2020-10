Selvaggia Lucarelli, "duemila euro per farle pipì addosso": violenza inaudita, gesto osceno in stazione

06 ottobre 2020 a

Selvaggia Lucarelli può piacere o meno a seconda dei gusti di chi la legge e la ascolta, però quello che le è successo nelle ultime ore è semplicemente inaccettabile e vergognoso. A raccontarlo è la diretta interessata sui social: “Oggi una pagina da 2 milioni e mezzo di utenti ha pubblicato il video di un tizio (che ha 25mila follower) che fa la pipì su una mia foto alla stazione di Torino, offrendo 2000 euro a chi mi avrebbe taggata più volte. Sono arrivati circa 20mila tag col mio nome. Va così”. Da questa testimonianza si evince tutta l’amarezza della giornalista di Tpi: a tutto c’è un limite e in questo caso è stato oltrepassato in maniera scandalosa. Un conto sono le critiche, un altro è compiere gesti disumani e di una violenza da condannare senza se e senza ma. Non è da escludere che la Lucarelli decida di ricorrere alle vie legali contro questi energumeni.

