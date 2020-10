Cecilia Marogna, Dagospia: "In Vaticano ospite di Becciu nell'appartamento sopra Papa Francesco, poi in vacanza col cardinale"

15 ottobre 2020 a

Quello che i giornali non scrivono su Cecilia Marogna. Come al solito è Dagospia a sganciare la bomba velatamente piccante, stavolta sulla dama di fiducia del cardinale Angelo Becciu che sta letteralmente facendo tremare il Vaticano. "Chissà come mai nessuno dei giornali ha ancora scritto che lady Marogna, residente a Milano, quando atterrava a Roma andava a vivere in un palazzo apostolico del Vaticano, ospite di Becciu (al piano superiore c'è la dimora di Bergoglio)".

Qui crolla il Vaticano, Cecilia Marogna arrestata a Milano: chi è questa donna

Non solo, prosegue l'indiscreto di Dago: "La Mata Hari della mutua ha trascorso le vacanze estive in Sardegna graditissima ospite di casa Becciu, lo stesso cardinale che si sente da lei raggirato…". La Marogna è stata arrestata a Milano con l'accusa di aver ricevuto bonifici per 500mila euro dalla Santa Sede per operazioni segrete umanitarie nel Terzo Mondo e finiti in gran parte nell'acquisto di borsette, cosmetici e beni di lusso.

