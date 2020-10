Myrta Merlino a L'aria che tira: "Ma di che stiamo parlando? Affrontiamo la seconda ondata con le scarpe di cartone"

16 ottobre 2020 a

a

a

"Ma di che stiamo parlando?". Myrta Merlino è sconcertata a L'aria che tira per la piega che sta prendendo l'emergenza coronavirus. "Le mie amiche mamme mi raccontano la complicazione a scuola - spiega, il giorno dopo la chiusura degli istituti decisa dal governatore della Campania Vincenzo De Luca -. La scuola ha fatto grandi investimenti e ha chiesto grandi sforzi, se però esco dalla scuola e mi ficco dentro quegli autobus che ho visto in questi giorni ma di che stiamo parlando?".

"Fino a mettere un po' da parte la lotta al tumore": ecco chi era Jole Santelli, le strazianti parole di Myrta Merlino

In un altro momento, parlando col direttore di Libero Vittorio Feltri, la padrona di casa si era detta sconvolta: "Non mi capacito del perché siamo arrivati in queste condizioni, affrontiamo la seconda ondata con le scarpe di cartone". Come darle torto.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.