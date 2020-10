Tagadà, Antonio Padellaro contro Vincenzo De Luca: "Chiede il lockdown nazionale, a nome di chi parla?"

23 ottobre 2020 a

“Vincenzo De Luca a nome di chi parla quando chiede il lockdown nazionale?”. Antonio Padellaro picchia duro sul governatore della Campania in collegamento con Tagadà, la trasmissione condotta da Tiziana Panella su La7. “Questa dichiarazione a me sembra molto grave - ha dichiarato il giornalista del Fatto Quotidiano - perché De Luca parla anche per conto delle altre regioni? Dalla cartina dei contagi vediamo che ci sono differenze che non sono più marcate come quelle di marzo ma comunque ci sono. Se la Campania ha un problema lo manifesti e poi eventualmente chiuda, ma questa sovrapposizione di comunicazione e questi strappi nella gestione dell’epidemia rischiano di essere elementi di confusione, alimentando disordine e panico tra la gente”.

La Panella è intervenuta per dire che la sua sensazione è che nessuno vuole assumersi la decisione di misure impopolari, per questo De Luca ha rotto gli indugi: “Io non so cosa lo spinge, ma in passato ha dato dimostrazione di essere un governatore che vuole farsi sentire. In questo momento il Paese ha bisogno di alcune certezze perché non esiste soltanto De Luca, c’è una confusione generale che non fa bene a nessuno, quindi io spero che il governo con il premier - ha chiosato Padellaro - metta ordine nelle competenze”.

