Massimo Galli dalla Bignardi, indiscreto "Segretissimo": "Messaggio subliminale, scende in campo con il centrosinistra?"

Vuoi vedere che Massimo Galli scende in politica, ovviamente con il centrosinistra? A lanciare il sospetto il "Segretissimo" indiscreto di Arnaldo Magro sul Tempo. A destare più di un dubbio l'intervista rilasciata dal virologo dell'ospedale Sacco di Milano a Daria Bignardi per L'Assedio, sul Nove.

"La battaglia di Milano", Massimo Galli è ufficialmente in guerra. E spara al governo: "Verso il fallimento"

"Sanità lombarda sbagliata, la politica ha sbagliato, si è privilegiato il privato rispetto al pubblico", ha accusato il professore puntando il dito sul governatore Attilio Fontana. "Sarà anche vero, ma la denuncia ha un certo sottofondo politico - spiega Magro -. Il mantra del centrosinistra, riproposto cosi, dal professor Galli a noi suona subliminale come messaggio". Quindi la stoccata: "Che il professore non abbia simpatia innata per la destra, si era intuito ma vuoi vedere mai, che non gli si proponga, di entrare proprio in politica". Un percorso già fatto, peraltro, dal collega Lopalco, oggi assessore nella giunta di Michele Emiliano in Puglia. Con il centrosinistra.

